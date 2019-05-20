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شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: سنحسم البطولة ببرج العرب فى وجود 70 ألف مشجع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وعد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، جمهور القلعة البيضاء بتحقيق لقب الكونفدرالية فى مباراة العودة بوجود 70 ألف مشجع.
وقال أمير فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة توتير : "بإذن الله سنحسم البطولة في برج العرب في وجود 70 الف مشجع اللاعيبن تعاهدوا على اسعاد الجماهير يوم الأحد المقبل".
وخسر الزمالك فى الثوانى الأخيرة من نظيره نهضة بركان المغربى بهدف قاتلا في الوقت بدل الضائع في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويلتقى الزمالك ونظيره المغربى فى إياب نهائى الكونفدرالية الافريقية فى الاحد القادم.
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