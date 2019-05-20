شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد منتصف سبتمبر القادم لانطلاق الدورى العام الموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة منتصف سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق مسابقة الدوري العام الجديد 2019 - 2020 بعدما تم الاستقرار علي استكمال مسابقة كاس مصر عقب بطولة امّم افريقيا التي تنتهي يوم 19 يوليو المقبل.

وتأكد بشكل نهائي انتهاء الدوري عقب بطولة أمّم أفريقيا بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي.

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كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة أن يواجه النادي الأهلي نظيريه المقاولون العرب والزمالك بعد بطولة أمّم أفريقيا لتصبح مباراة الاسماعيلي يوم الأربعاء المقبل هى الأخيرة له بالدوري قبل البطولة الإفريقية.