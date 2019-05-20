شكرا لقرائتكم ماذا قال عمرو أديب عن الزمالك فى ذهاب نهائي الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى الإعلامى عمرو أديب، المعروف إنتماءه لنادي الزمالك، إعجابه بأداء نادي الزمالك أمام نهضة بركان المغربى، فى ذهاب نهائي الكونفدرالية بالمغرب، والذى انتهى بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف، أحرزه المهاجم التوجولى لابا كودجو فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

وغرد "عمرو أديب" على صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلا: "من مده طويله لم استمتع باداء الزمالك مثلما استمتعت به امام البركان . حرفنه عاليه جدا لكل اللاعيبه رجوله في الاداء روح عاليه جدا مهارات في التسليم والاستلام دفاع حديدي . ومبروك لمصر حارس مرمى اسمه عمر صلاح وتعويض الجول في مصر لن يكون صعبا على الاطلاق هانت يا زمالك".