سوبر كورة.. 10 مشاهد من نهائى الكونفدرالية تثبت أحقية الزمالك فى التتويج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق نهضة بركان المغربى فوزاً قاتلاً فى الوقت بدل الضائع على ضيفه الزمالك بهدف نظيف فى ذهاب نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما نجا من فخ التعادل السلبى. الزمالك سيكون على موعد مع التتويج باللقب القارى عندما يلتقى نظيره المغربى الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الإسكندرية، وتبين ذلك من خلال 10 مشاهد أكدت أحقية الأبيض فى التتويج باللقب. Advertisements

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