شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتش فى "دفاعات" الدورى للبحث عن بديل "حجازى".. اعرف المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو النادي الأهلى، وبالتحديد لجنة التعاقدات، تقييم أداء أبرز مدافعى الدورى المصرى، تمهيداً للتعاقد مع أحدهم فى ظل صعوبة صفقة استعادة أحمد حجازى مدافع الفريق السابق، والذى طلب مهلة حتى نهاية كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر قبل البت فى جميع العروض التى تلقاها مؤخراً ومنها عرض الأهلي.

ويعد من ضمن المدافعين فى الدورى المصرى المرشحين لارتداء قميص الأهلى أحمد سامى مدافع طلائع الجيش، ومحمود البدرى مساك الإنتاج الحربى، بالإضافة لمحمود الجزار مدافع الفريق المعار للجونة والذى تم الاستقرار بشكل كبير على عودته.