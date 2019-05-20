مدرب الزمالك عن إياب نهائى الكونفدرالية: 90 دقيقة حياة أو موت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص أمير عزمى مجاهد مدرب نادى الزمالك على التعليق على خسارة الفريق من نهضة بركان بنتيجة 1 / 0 فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية عبر صفحته على إنستجرام، قائلا، "قدر الله ماشاء فعل.. 90 دقيقة حياة أو موت"، فى إشارة إلى بذل اللاعبين قصارى جهدهم فى لقاء العودة المحدد له يوم 26 مايو الجارى على ملعب استاد برج العرب.
وخسر الزمالك أمام نهضة بركان فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من مرتدة لابا كودوجو نجم الفريق المغربى.
أمير عزمى حياة أو موت
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