شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر لـ"سوبر كورة": دكة الأهلى أفضل من الزمالك والأحمر بطل الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو واحد من أفضل المدربين المصريين على الساحة فى الوقت الحالى، ارتبط أسمه بالعمل فى الأهلى مع الخواجات، إلا أنه فضل استمرار التحدى خارج أسوار القلعة الحمراء، ليقبل التحدى ويتولى المسئولية الفنية لفريق إنبى الذى كان يقبع فى مؤخرة بطولة الدورى العام، ويقفز به بعيداً عن صراع الهبوط، ومن قبله حقق نتائج جيدة مع فريق سموحة وكذلك مع الأسيوطى الذى حافظ على بقائه فى الدورى الممتاز قبل أن يتحول لنادى بيراميدز.

على ماهر نجم الأهلى والكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالى لإنبي يتحدث عن تحدياته الكروية فى مجال التدريب، ويكشف رأيه فى العديد من الملفات الكروية بجانب إلقاء الضوء على بعض جوانب حياته الخاصة فى الحوار التالي :