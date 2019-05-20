شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر لـ"سوبر كورة": دكة الأهلى أفضل من الزمالك والأحمر بطل الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هو واحد من أفضل المدربين المصريين على الساحة فى الوقت الحالى، ارتبط أسمه بالعمل فى الأهلى مع الخواجات، إلا أنه فضل استمرار التحدى خارج أسوار القلعة الحمراء، ليقبل التحدى ويتولى المسئولية الفنية لفريق إنبى الذى كان يقبع فى مؤخرة بطولة الدورى العام، ويقفز به بعيداً عن صراع الهبوط، ومن قبله حقق نتائج جيدة مع فريق سموحة وكذلك مع الأسيوطى الذى حافظ على بقائه فى الدورى الممتاز قبل أن يتحول لنادى بيراميدز.
على ماهر نجم الأهلى والكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالى لإنبي يتحدث عن تحدياته الكروية فى مجال التدريب، ويكشف رأيه فى العديد من الملفات الكروية بجانب إلقاء الضوء على بعض جوانب حياته الخاصة فى الحوار التالي :
كانت هذه تفاصيل خبر على ماهر لـ"سوبر كورة": دكة الأهلى أفضل من الزمالك والأحمر بطل الدورى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.