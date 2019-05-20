شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد منتصف سبتمبر موعدا لانطلاق الدوري الجديد والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

حدد مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة منتصف سبتمبر المقبل موعدا مبدئيا لانطلاق مسابقة الدوري العام الجديد 2019 - 2020 بعدما تم الاستقرار علي استكمال مسابقة كاس مصر عقب بطولة امّم افريقيا التي تنتهي يوم 19 يوليو المقبل .

وتأكد بشكل نهائي انتهاء الدوري عقب بطولة أمّم أفريقيا بعد تأهل الزمالك لنهائي الكونفدرالية الافريقية أمام نهضة بركان المغربي.

كما قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة أن يواجه النادي الأهلي نظيريه المقاولون العرب والزمالك بعد بطولة أمّم أفريقيا لتصبح مباراة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل هي الأخيرة له بالدوري قبل البطولة الافريقية .