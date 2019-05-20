شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يبحث ملف الراحلين عن الأهلي فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.
وطلب الخطيب من الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 4 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل ببرج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز، علماً بأن الأحمر يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع بـ41 نقطة.
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