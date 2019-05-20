على خلف الله يتوج بذهبية سباق 59 متر حرة فى بطولة "تراى تو سويم" الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز السباح المصرى على خلف الله فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، بتوقيت جرينتش بالمركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 50 متر حرة فى بطولة "تراى برو سويم" المقامة فى الولايات المتحدة الأمريكية. وسجل على خلف الله زمنا قدره 20.05 ثانية ليضمن بذلك التأهل لبطولة العالم للألعاب المائية بكوريا الجنوبية المقررة فى صيف 2019.

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