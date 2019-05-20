كيف تناولت الصحف المغربية هزيمة الزمالك من نهضة بركان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

حقق فريق نهضة بركان المغربي فوزًا قاتلًا أمام الزمالك بهدف دون رد في المباراة التي أجريت على الملعب "البلدي" ببركان ضمن ذهاب نهائي مسابقة الكونفدرالية الإفريقية.

لابا كودجو هداف نهضة بركان وجه ضربة قاتلة للزمالك بهدف سجله في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة لينفرد المهاجم التوجولي بصدارة هدافي مسابقة الكونفدرالية برصيد 8 أهداف.

وأصبح الزمالك خلال موقعة الإياب والتي ستقام بمصر يوم الأحد المقبل في حاجة للفوز بفارق هدفين للتتويج باللقب، في المقابل يكفي للفريق البركاني الخروج بنتيجة سلبية لتحقيق اللقب.

ويستعرض "الخليج 365" في التقرير التالي، أبرز ما تناولته الصحف المغربية، بعد هزيمة الزمالك من نهضة بركان:

- المنتخب:

"كودجو ينسف الزمالك"

قالت صحيفة المنتخب المغربية إن النجم التوجولي لابا كودجو لاعب فريق نهضة بركان المغربي تمكن من نسف فريق الزمالك، بعدما سجل هدفًا قاتلاً في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وأضافت الصحيفة أن الفريق البركاني تمكن بصعوبة أن يتفوق على الزمالك حيث لم تبتسم الحظ لصالح الفريق البركاني في أكثر من فرصة.

وسلطت الصحيفة المغربية الضوء على هداف مسابقة الكونفدرالية لابا كودجو والذي لم ييأس بعدما حرمته القائم من التسجيل مرتين إلا أنه عاد للمرة الثالثة ليسجل هدفًا قاتلاً في شباك الأبيض.

- المغرب اليوم:

"كودجو يقود نهضة بركان لفوز قاتل"

ذكرت الصحيفة أن هداف فريق نهضة بركان المغربي لابا كودجو استطاع أن يقود فريقه لفوزًا قاتلاً على خصمه الزمالك.

وأضافت صحيفة المغرب اليوم، أن القائم حرم لابا كودجو من التسجيل مرتين في أحداث الشوط الأول إلا أن صاحب الـ27 عامًا عاد في الوقت القاتل ليهدي فريقه فوزًا قاتلاً قبل إطلاق صافرة النهاية بلحظات.

- البطولة:

"نهضة بركان يتحدى الحظ"

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قالت صحيفة البطولة إن فريق نهضة بركان تمكن من قهر الحظ العاثر بعدما حرم القائم الفريق البركاني من التسجيل مرتين.

وأضافت الصحيفة المغربية أن فريق نهضة بركان استطاع أن يهز شباك الزمالك في اللحظات الأخيرة عن طريق هدافه لابا كودجو.

- "le 360":

"فوز قاتل للبركان"

ذكرت الصحيفة أن فريق نهضة بركان استطاع أن يحقق فوزًا قاتلاً أمام الزمالك قبل مباراة العودة بنهائي الكونفدرالية.

وتابعت صحيفة "le360" أن تحركات الهداف التوجولي كودجو أثمرت عن هدف قاتل للنهضة.

وسلطت الصحيفة المغربية الضوء على أداء الزمالك والذي ظهر بهجمات قليلة أمام الفريق البركاني.

- هيسبريس:

"هدف كودجو يفسد مخطط الزمالك"

سلطت الصحيفة المغربية الضوء على فوز الفريق البركاني القاتل على الزمالك والذي حاول أن يعود لمصر بنتيجة التعادل السلبي.

وأضافت الصحيفة أن الفريق المغربي نجح بقيادة التوجولي كودجو أن يفسد مخطط الزمالك في اللحظات الأخيرة من نهاية المباراة.

- هسبورت:

"نهضة يحسم موقعة الذهاب"

استطاع فريق نهضة بركان أن يحسم موقعة الذهاب أمام الزمالك بالفوز بهدف دون رد في المباراة التي أجريت على الملعب البلدي ببركان.

وأضافت صحيفة هسبورت المغربية أن هدف كودجو منح التفوق للفريق البركاني قبل مباراة العودة والتي ستقام بمصر يوم الأحد المقبل.