أمير مرتضى: ننتظر مساندة جماهيرية كبيرة والنتيجة ليست سيئة

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادي الزمالك، أن الخسارة بهدف من دون رد من فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الكونفيدرالية الأفريقية، نتيجة معقولة في ظل ظروف الإصابات والغيابات المؤثرة.

وأشار أمير مرتضى إلى أن أداء لاعبي الفريق، على مدار شوطي اللقاء، كان جيدًا ولم يكن هناك تقصير من أي لاعب، مشيرًا إلى وجود بعض الأخطاء التي سيقوم الجهاز الفني للفريق بعلاجها، قبل خوض مباراة العودة بالإسكندرية، والمقرر

لها الأحد المقبل.

وأضاف المشرف العام، بأن مباراة الإياب ستشهد غياب الثنائي عمر السعيد وحمدي النقاز، بسبب الإنذار الثاني، لكن هناك خالد بوطيب وحازم إمام، سيكونان جاهزين للمشاركة، وكذلك حميد أحداد.

وأكد أمير مرتضى ثقته في اللاعبين وقدراتهم على التعويض في مباراة الأحد المقبل، مشير إلى أنه لن تكون هناك أي استعدادات استثنائية، واللاعبون عندهم وعي كبير وتقدير للمسئولية.

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وأشار المشرف العام إلى أن جماهير الزمالك سوف يكون لها دور مؤثر في مباراة الإياب بالإسكندرية من أجل الفوز وتحقيق نتيجة تمنحنا لقب الكونفيدرالية.

أضاف أمير مرتضى، بأن نهضة بركان فريق محترم، ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، ومباراة العودة ستكون صعبة لكلا الفريقين، لكنا هدفنا التتويج بلقب الكونفيدرالية، وسنقاتل فى مباراة العودة لإسعاد الجماهير.

وكشف المشرف العام بأن حكم اللقاء كان جيدًا ولم تكن له أخطاء مؤثرة فى نتيجة اللقاء.

وأضاف، أنه ينتظر دعم الجماهير وامتلاء المدرجات عن آخرها في لقاء الإياب والتشجيع حتى آخر لحظة، وأنه واثق أن اللاعبين لن يخذلوا الجماهير لأنهم متعطشون للفوز بالبطولة.