إسماعيل يوسف: الزمالك لا يستحق الخسارة والفوز بالكونفيدرالية هدفنا

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة الزمالك، والقائم بمهام أمين الصندوق، أن لاعبي الزمالك قدموا مباراة تكتيكية عالية، أمام فريق نهضة بركان المغربي، في ذهاب الكونفيدرالية الأفريقية، وأن الخسارة لا تعبر عن أحداث

اللقاء، وتقديم الفريق مباراة قوية.

وأضاف تيجانا، أن لاعبي الفريق كانوا رجالة وعلى قدر تحمل المسئولية خلال شوطي اللقاء، والهدف الذى سجله الفريق المغربي، جاء في

وقت قاتل للغاية، ولكننا قادرون على التعويض بالقاهرة.

وأوضح عضو مجلس إدارة الزمالك، أمامنا مباراة قوية الأحد المقبل بالإسكندرية، وسوف نبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز والتتويج بالكونفيدرالية.

ووجه تيجانا رسالة لجماهير الزمالك، بدعم اللاعبين ومساندتهم في مباراة الأحد المقبل، لتعويض نتيجة مباراة الذهاب والفوز باللقب.

