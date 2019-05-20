موعد مباراة الإياب بين الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مصيرية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، بعد مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأخير بهدف من دون رد، في نهائي بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

من المقرر أن تقام مباراة العودة بعد أسبوع من الآن، على أن تقام يوم

الأحد المقبل، 26 من الشهر الجاري، على ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وحقق فريق نهضة بركان المغربي فوزًا صعبًا على الزمالك بهدف من دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما، صباح أمس الإثنين، على

الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق التوجولي لابا كودجو لينفرد بصدارة هدافي البطولة حتى الآن.

يسعى المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، إلى تعويض هزيمة مباراة الذهاب من أجل التتويج بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما قطع الفريق مشوارًا مميزًا في البطولة.