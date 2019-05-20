شاهد | الحارس الثالث للزمالك يثير إعجاب المعلقين المغاربة في ملعب بركان

أبهر المستوى الفني الذي قدمه الحارس المصري الشاب “عمر صلاح” الإعلام المغربي ليلة أمس الأحد، عندما ساعد فريقه الزمالك على تجنب خسارة فادحة أمام نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية على الملعب البلدي بمدينة بركان.

المعلق الرياضي المغربي المخضرم “علالي” الذي علق على المباراة للإذاعة الوطنية المغربية، أشاد أكثر من مرة خلال سير اللعب بمستوى الحارس المصري عمر صلاح، والتصديات التي قدمها، حيث أزاح ثلاثة أهداف مؤكدة لنهضة بركان من بينهم تسديدة للمهاجم الخطير لابا كودجو، وتسديدة مفاجأة وسط الزحام للمدافع البوركينابي “يسوفو دابو”.

ووصف عمر صلاح بالمكسب الأهم بالنسبة للزمالك في المباراة، خاصةً وأنه شارك بشكل مفاجيء وغير متوقع بعد إصابة الثنائي “محمود جنش وعماد السيد” مؤخرًا.

Advertisements

وكان عمر صلاح تلقى إشادات مماثلة بعد مشاركته للمرة الأولى في مباراة القمة أمام الأهلي نهاية موسم 2017/2016، حين خسر الزمالك بهدف دون رد، إلا أن الجهاز الفني للزمالك لم يمنح صلاح الكثير من الفرص بعدها، حتى لجأ له للعب كأساسي أمام بركان.

شاهد الفيديو من كواليس الملعب البلدي ببركان