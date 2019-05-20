شاهد | جنون المعلق الداخلي لملعب نهضة بركان بعد هدف لابا كودجو في الزمالك

جن جنون المعلق الداخلي لملعب نهضة بركان بعد تمكن المهاجم التوجولي “لابا كودجو فو دوه” من تسجيل هدف الفوز على الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية 2019.

وجاء الهدف عند الدقيقة 94، بعدما ضاعت من لابا كودجو 4 فرص محققة للتسجيل من بينهم تسديدتين ردها القائم الأيمن خلال الشوط الأول.

وظهر خلال الفيديو الذي حصل عليه موقع MercatoDay من الملعب البلدي في بركان، عبارات الثناء والشكر التي انهالت على لابا كودجو من جانب معلق القناة المغربية الأرضية الذي كان يقوم بالتعليق على اللقاء جوار معلقي الإذاعة الوطنية المغربية.

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إليكم الفيديو الذي يُعبر عن الفرحة العارمة التي عاشتها مدينة بركان منذ ليلة أمس الأحد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.