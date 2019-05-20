رياضة | إيسكو يحسم مصيره مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو يحسم مصيره مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر ايسكو، لاعب ريال مدريد الإسباني على قراره النهائي بخصوص مستقبله مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وقال موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، إن إيسكو يرفض الانتقال لصفوف يوفنتوس في الصيف لأنه ينوي الاستمرار في ريال مدريد.

وتابع الموقع أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يريد استمرار إيسكو في الموسم المقبل.

ويملك ايسكو عروضا من يوفنتوس ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ علما بأن 700 مليون يورو هى قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ريال مدريد.