رياضة | جاريث بيل يصدم زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يصدم زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني، في بيع الويلزي جاريث بيل، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشره لو10 سبورت الفرنسي، فإن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد يحلم بضم مواطنه بول بوجبا من مانشستر يونايتد ويريد دخول الويلزي جاريث بيل ضمن الصفقة.

وتابع الموقع أن جاريث بيل لا يريد الرحيل عن ريال مدريد في الوقت الراهن ويريد الاستمرار في صفوف البلانكوس.

وكانت الصحافة الإسبانية، ذكرت في الفترة الماضية أن جاريث بيل يسعى للبقاء في مدريد حتى نهاية عقده في يونيو 2022 بالرغم من ابلاغه من قبل الفرنسي زين الدين زيدان بعدم وجوده ضمن خططه في الموسم المقبل.