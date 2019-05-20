رياضة | مبابي يتحدى ميسي بتصريح ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبابي يتحدى ميسي بتصريح ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي أن صراع مع ليونيل ميسي نجم برشلونة على جائزة الحذاء الذهبي لم ينته على الرغم من ثنائية ميسي في شباك إيبار.

وسجل ميسي هدفين مع برشلونة في شباك إيبار في لقاء انتهى 2-2 في الدوري الإسباني لينفرد بصدارة الحذاء الذهبي برصيد 36 نقطة ، أكثر من الفرنسي مبابي.

وقال مبابي : أقول لنفسي أنني حتى لو خسرت ، أخسر أمام ميسي ، أحد أفضل اللاعبين في التاريخ. ولكن يمكن أن أحصل على الجائزة في المباراة الأخيرة ، إنه فخر ، لكن هذا لم ينته!.

مع هدفيه في شباك ديجون، أعاد مبابي المنافسة مع ميسي على لقب أفضل هداف في أوروبا ، لكن ميسي سجل هدفين ضد إيبار ليبتعد مرة أخرى بفارق أربعة أهداف بينهما ، 36 لليو مقابل 32 لمبابي.