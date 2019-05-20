رياضة | زيدان الحلم المستحيل لـ"يوفنتوس"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان الحلم المستحيل لـ"يوفنتوس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، بمثابة الحلم المستحيل لجماهير يوفنتوس والنادي الإيطالي لتعويض ماسيليمانو أليجري في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة آس الإسبانية، إن جماهير يوفنتوس تتمنى قدوم زين الدين زيدان لقيادة الفريق في الموسم المقبل بالرغم من صعوبة ذلك ليحل محل أليجري.

Advertisements

وتابعت الصحيفة أن يوفنتوس يضع كل من ماوريسيو ساري، مدرب تشيلسي وسيميوني إنزاجي، مدرب لاتسيو وديديه ديشامب، مدرب فرنسا وماوريسيو بوكتينيو، مدرب توتنهام ضمن قائمته لتعويض أليجري لكن حلم الجماهير هو زيدان.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يعيش فترة صعبة في ريال مدريد على مستوى النتائج منذ عودته في مارس الماضي لكن من الصعب رحيله عن الفريق الملكي.

وكان زيدان لعب بصفوف يوفنتوس من 1996 حتى 2001 قبل الانتقال لريال مدريد.