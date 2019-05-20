رياضة | القنوات الناقلة لمباراة العين الاماراتي وإستقلال طهران الإيراني 20 مايو في أبطال آسيا (beIN SPORTS تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة العين الاماراتي وإستقلال طهران الإيراني 20 مايو في أبطال آسيا (beIN SPORTS تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم الاثنين مباريات الجولة الاخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم حيث يحل فريق نادي إستقلال طهران ضيفاً ثقيلاً على العين الإماراتي في المباراة التي يحتضنها ملعب إستاد هزاع بن زايد.

ويدخل الفريقان المباراة بعد أن إنتهت آمال كلاً منهما في حجز تذكرة العبور للدور المقبل بعد أن فرطا فيهما للمتصدرين الهلال السعودي والدحيل القطري.

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ويحتل فريق إستقلال طهران المركز الثالث على لائحة الترتيب برصيد خمسة نقاط فيما يقبع العين الإماراتي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين فقط.

وترغب الجماهير الإماراتية في مشاهدة فريقها يحصد ثلاثة نقاط ويحقق فوزه الاول على ملعبه في ختام مبارياته بالبطولة القارية على الرغم من أن الفوز لن يفيد.

تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 3 ويعلق عليها عامر الخوديري في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.