رياضة | جوندوجان مستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوندوجان مستمر مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ​إلكاي جوندوجان​ نجم مانشستر سيتي بأنه مستمر مع فريقه حتى الموسم المقبل.

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وقال جوندوجان في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية:"لا يزال هناك الوقت الكافي للتفكير في الوضع وإعادة إجراء النقاشات بشكل أكثر كثافة".

واختتم جوندوجان تصريحاته قائلاً: "في الأشهر الماضية كنت أود التركيز على مبارياتي الباقية، مستواي والنتائج أظهرت أن هذا هو الطريق الصحيح، لا يوجد وقت نهائي لي، أنا هادئ لأن عقدي لا يزال جارياً لموسم كامل".