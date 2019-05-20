انت الان تتابع بعد الخسارة.. رئيس الزمالك يفتح النار على جروس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ٠٤:٢٥ ص
جروس
شن رئيس نادي الزمالك، هجوما حادًا على كريستيان جروس، وذلك بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي بطولة الكونفدرالية. وتلقى الزمالك، خسارة أمام نظيره نهضة بركان، بهدف نظيف، في الوقت بدل من الضائع، جاء من هجمة مرتدة، خلال المباراة التي جمعتهما على الملعب البلدي ببركان، في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. وقال خلال تصريحات، ببرنامج "الزمالك اليوم" الذي يعرض على قناة المحور، إن جروس مدرب لا يتعلم من أخطائه السابقة، متساءلًا: "لماذا لم يقوم جروس بإجراء التبديل الثالث لإضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة، أنا هطق".
وأضاف، أنه يشعر بالحزن بسبب الخسارة في الدقيقة الأخيرة بينما المدرب لا يفكر في إضاعة الوقت بإجراء التغيير الثالث المتبقي لديه، مشيرًا إلى أنه كان يجب عليه الدفع بتبديل جديد يدعم خط الدفاع لتأمين الخروج بالتعادل الذي كان قريبًا من الزمالك.وتابع: "مضطر أن أتحمل حتى مباراة الإياب، وبالتأكيد الفريق قادر
وأضاف، أنه يشعر بالحزن بسبب الخسارة في الدقيقة الأخيرة بينما المدرب لا يفكر في إضاعة الوقت بإجراء التغيير الثالث المتبقي لديه، مشيرًا إلى أنه كان يجب عليه الدفع بتبديل جديد يدعم خط الدفاع لتأمين الخروج بالتعادل الذي كان قريبًا من الزمالك.
وتابع: "مضطر أن أتحمل حتى مباراة الإياب، وبالتأكيد الفريق قادر على التعويض في مباراة الإياب، ويمكنه تعويض هذا الهدف في الدقائق الأولى فقط من اللقاء، وأود أن أشيد بالحارس الشاب عمر صلاح الذي قدم مباراة كبيرة.
وطالب رئيس الزمالك، وزير الداخلية، بالموافقة على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه لدعم الفريق في لقاء الأحد المقبل الحاسم على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.
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