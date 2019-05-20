شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع مع سيد عبد الحفيظ لتحديد الراحلين عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجتمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة خلال الأيام القليلة القادمة، لتحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وفى نفس السياق طلب الخطيب من الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، تقديم تقريره الفني وتوصياته الخاصة على مستوى اللاعبين الراحلين، قبل توجيه الاهتمام لملف الصفقات الجديدة والتي لن تقل عن 4 لاعبين فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب الأهلي مع الإسماعيلي مساء الأربعاء المقبل ببرج العرب فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 للدورى الممتاز، علماً بأن الأحمر يتصدر المسابقة برصيد 73 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلى المركز السابع بـ41 نقطة.