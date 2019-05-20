مفاجأة.. صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين بالدوري الانجليزي

بعد نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، تم الكشف عن اللائحة النهائية للاعبين الأسرع في الدوري، وفقا للسرعة القصوى التي بلغها كل منهم.

وضمت القائمة بعض المفاجآت، خاصة بوجود بعض اللاعبين "المغمورين" في القائمة، التي اعتمدت على السرعة القصوى التي بلغها كل لاعب خلال الموسم، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ولم تضم قائمة العشر الأوائل النجم المصري محمد صلاح، الذي جاء في المركز الحادي عشر، بسرعة قصوى بلغت 34.95 كم في الساعة.

ومن المفاجآت تفوق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي على زميله في ليفربول صلاح، حيث وصل أوريغي لسرعة 35.04...