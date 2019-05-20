بعد نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز الأسبوع الماضي، تم الكشف عن اللائحة النهائية للاعبين الأسرع في الدوري، وفقا للسرعة القصوى التي بلغها كل منهم.
وضمت القائمة بعض المفاجآت، خاصة بوجود بعض اللاعبين "المغمورين" في القائمة، التي اعتمدت على السرعة القصوى التي بلغها كل لاعب خلال الموسم، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.
ولم تضم قائمة العشر الأوائل النجم المصري محمد صلاح، الذي جاء في المركز الحادي عشر، بسرعة قصوى بلغت 34.95 كم في الساعة.
ومن المفاجآت تفوق المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي على زميله في ليفربول صلاح، حيث وصل أوريغي لسرعة 35.04...
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة.. صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين بالدوري الانجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.