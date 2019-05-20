تعرف على أماكن الحصول على "تذاكر" مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019

عمر الأيوبى

حددت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية 2019، أماكن بيع تذاكر المباريات التى تستضيفها ملاعب مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل. وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع منافذ البيع بين كل المحافظات التى تستضيف المنافسات فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس، حيث ستقام المواجهات فى 6 ملاعب هى ستادات القاهرة والدفاع الجوي والسلام والسويس والإسماعيلية والإسكندرية. Advertisements وأماكن بيع التذاكر فى: تذاكر الدرجة الأولى

فى بعض فروع أورانج تذاكر الدرجة الثانية...

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