شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاهلي يعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة ملفات إدارية ورياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اليوم، الاثنين، اجتماعاً تكميلياً لمناقشة عدة أمور خاصة بالنادي على الصعيد الإدارى والإنشائى والرياضى، وفى مقدمتها ملف النشاط الرياضى.

وكان مجلس الأهلي قد عقد اجتماعاً السبت قبل الماضى، وقرر خلاله تكليف مجلس أمناء قناة النادى بتطوير الرؤية الإعلامية المناسبة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع، والتنسيق مع المنظومة الإعلامية التى تضم إدارة الإعلام بالنادى، ومجلة الأهلي، وقناة الأهلى، كما قرر المجلس ضم عادل كريم لمجلس أمناء القناة والذى يترأسه محمود الخطيب.

واستمع المجلس إلى تقرير من رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضى، عن الموسم الجارى، وأوضاع الفرق الرياضية فى ضوء التقرير الذى قدمه حول نتائج فرق النادى بالمنافسات المختلفة في كافة الألعاب.

وقرر مجلس الإدارة وضع خطة شاملة لتطوير فرق النشاط الرياضي، خصوصا اللعبات الجماعية بما يليق بمكانة النادي ويلبي طموحات جماهيره والمنافسة على كل البطولات.