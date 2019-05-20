انت الان تتابع صراع جديد بين زيدان وجوارديولا بسبب هذا اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ١٩ مايو ٢٠١٩ - ٠٩:١٢ م
يوفنتوس
كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن نادي ريال مدريد الإسباني ينوي منافسة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، على صفقة قوية خلال الصيف المقبل، وهو اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، نجم وسط نادي يوفنتس الإيطالي. وأفادت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، بأن إدارة الريال مهتمة بالتعاقد مع بيانيتش، وهو اللاعب الذي يضعه أيضًا مانشستر سيتي، ضمن اهتماماته في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم خط وسطه، في ظل تقدم عمر البرازيلي فرناندينيو، الذي بلغ منذ أيام عامه الـ34.
وأوضحت الصحيفة، أن الفرنسي زين الدين زيدان، لديه رغبة كبيرة في تدعيم خط وسط الميرينجي قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار رحلة بناء فريق جديد قادر على حصد الألقاب. وأشارت إلى أن إدارة السيدة العجوز لن تفرط في اللاعب بأقل من 80 مليون يورو، وذلك في حالة استعداده لبيعه، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية لدى
وأوضحت الصحيفة، أن الفرنسي زين الدين زيدان، لديه رغبة كبيرة في تدعيم خط وسط الميرينجي قبل انطلاق الموسم الجديد، في إطار رحلة بناء فريق جديد قادر على حصد الألقاب.
وأشارت إلى أن إدارة السيدة العجوز لن تفرط في اللاعب بأقل من 80 مليون يورو، وذلك في حالة استعداده لبيعه، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية لدى بطل الدوري الإيطالي.
ويسعى زيدان لإبرام عدد من الصفقات القوية هذا الموسم، بعد عودته لقيادة الفريق الملكي في مارس الماضي، خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري، على رأسها النجم البلجيكي إيدين هازارد، وبول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، كما أكدت العديد من التقارير أن إدارة الريال بدأت التحرك لضم النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول.
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