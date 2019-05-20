الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الأثنين مباريات هامة في الدوريات العالمية والمحلية ، حيث يلتقي الهلال السعودي مع الدحيل القطري، والاهلي مع باختاكور الأوزبكي ،فيما يواجه العين الاستقلال الايراني في دوري أبطال آسيا، بينما يلعب لاتسيو مع بولونيا في الدوري الإيطالي. وفيما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 20 مايو (أيار): دوري أبطال آسيا 20:30 بيروزي × السد 22:00 العين × الاستقلال Advertisements 22:00 الدحيل × الهلال 23:00 الأهلي × باختاكور الدوري الإيطالي

22:30 لاتسيو × بولونيا وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة الهلال والدحيل القطري بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/591738 مشاهدة مباراة الأهلي وباختاكور الأوزبكي بث مباشر في دوري أبطال آسيا

https://www.alweeam.com.sa/591742

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