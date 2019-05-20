شكرا لقرائتكم خبر عن سجل سلبي تاريخي للريـال.. وميسي يعادل رقم قياسي عمره 66 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أسدل الستار على مسابقة الدوري الإسباني «لاليجا» هذا الموسم، مع لعب مباراتين في ختام مباريات الجولة 38 والأخيرة من المسابقة.

وشهدت مباريات الأحد العديد من الأحداث والأرقام المميزة، سنستعرضها في السياق التالي.

1- موسم مخيب تمامًا لريال مدريد

سقط ريال مدريد على ملعبه بهدفين دون مقابل ضد ضيفه ريال بيتيس، في وداع الفريق لموسم مخيب تعرض خلاله لإجمالي 18 هزيمة في مختلف البطولات، في سجل هزائم لم يتعرض له النادي منذ 23 عامًا (موسم 1995/1996).

وسقط ريال مدريد للمباراة رقم 12 هذا الموسم في لاليجا، وهو عدد هزائم لم يتعرض له 5 فرق أخرى في لاليجا، متضمنة اصحاب المركز الرابع (فالنسيا: 7)، المركز الخامس (خيتافي: 9) والثامن (أتلتيكو بيلباو: 11)، بالإضافة لصاحبي المركز الأول والثاني (برشلونة «3» وأتلتيكو مدريد «6»)

واستقبل ريال مدريد 46 هدف في لاليجا هذا الموسم، وهو سجل أقل من 6 فرق، من بينهم أندية مثل ليجانيس (43) وأتلتيك بيلباو (45).

2- سيتين يرحل رغم إنجازه الكبير

أعلن ريال بيتيس رحيل المدرب كيكي سيتين عن قيادة الفريق بعد ساعة تقريبًا من نهاية فوز الفريق الكبير في سانتياجو بيرنابيو.

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وحقق ريال بيتيس الفوز في معقل ريال مدريد للموسم الثاني على التوالي في سجل غير مسبوق للنادي في معقل ريال مدريد خلال القرن الحالي.

وأصبح كيكي سيتين هو أول مدرب يحقق الفوز على ريال مدريد وبرشلونة في ملعبيهما في لاليجا للمرة الأولى منذ 26 عامًا، وبالتحديد عندما حقق ذلك فريق مايوركا بقيادة جريجوريو مانزانو في موسم 2002/2003.

3- ميسي يعادل الرقم القياسي لجائزة البيتشيتشي (هداف الليجا)

أنهى ليونيل ميسي موسمه المميز على قمة ترتيب هدافين لاليجا هذا الموسم برصيد 36 هدف، بعد أن سجل هدفي فريقه في التعادل بين برشلونة وإيبار بنتيجة 2-2، ليحقق النجم الأرجنتيني جائزة هداف لاليجا «البيتشيتشي» للمرة السادسة خلال مسيرته.

ونجح ميسي من خلال ذلك في معادلة الرقم القياسي لعدد مرات الحصول على هذه الجائزة، والمدون باسم تيلمو زارا، أسطورة أتلتيك بيلباو وأكثر اللاعبين حصدًا لهذه الجائزة في تاريخ لاليجا محققًا هذا الرقم في موسم 1952/1953، وهو الرقم الذي عادله ميسي بعد 66 عامًا.

ميسي هذا الموسم سجل 50 هدف في مختلف البطولات، ليتمكن للمرة السادسة خلال مسيرته من تسجيل 50 هدف أو أكثر في مختلف البطولات خلال موسم واحد مع برشلونة.

4- بداية سيئة لزيدان

خسر زيدان مباراته الثانية على التوالي في لاليجا، ليتعرض لسجل لم يسبق وأن تعرض له من قبل كمدرب في لاليجا (خسر الجولة الماضية 3-1 ضد ريال سوسيداد).

وحقق زيدان الفوز في 5 مباريات وتعادل في 2 وخسر 4 في أول 11 مباراة له في ولايته الثانية مع ريال مدريد، وهي النتائج الأضعف من نتائج المدربين السابقين لريال مدريد هذا الموسم (لوبيتيجي وسولاري) في أول 11 مباراة لهما هذا الموسم في مختلف البطولات مع ريال مدريد.