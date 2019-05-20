شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: تألق عمر صلاح درس قاسي لـ«جنش» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن تألق الحارس عمر صلاح، يعد «درس قاسي» لزميله الحارس الأول محمود عبدالرحيم جنش.

وأضاف في مداخلة على قناة المحور: «أحيانا جنش بيستهتر، لأن الكرة في مباراة النجم الساحلي كان ممكن يشوطها بره الملعب، لكن احنا كسبنا حارس عملاق».

وتابع: «من اللي شافوه الحكام من جنش الماتش اللي فات وكل شوية يقع، هو اللي خلى الحكم في ماتش نهضة بركان ياخد فكرة إننا كل شوية بنقع، الحاجات دي مافيهاش هزار».

وخسر الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي.