شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يشن هجوما حادًا على «جروس» ومعلق مباراة الزمالك ونهضة بركان (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا حادًا على معلق مباراة الفريق مع نهضة بركان، لإشادته بالعديد من الأسماء التي دعمت حارس الفريق عمر صلاح، دون ذكر اسمه.

وقال «منصور»، في مداخلة على قناة المحور: «رئيس نادي الزمالك اللي جاب الواحد وقال له انت راجل وعلى أد المسؤولية، يعني انت يا مذيع يا مصري عارف اسم رئيس نادي نهضة بركان ومش عارف اسم رئيس نادي الزمالك، حتى الأخ المحترم هيثم فاروق، ولد محترم ومؤدب، قال لازم ماننكرش دور الإدارة، هي الإدارة دي عم محمد».

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كما وجه «منصور» انتقادات شديدة للمدير الفني كريستيان جروس، قائلًا: «التغيير الثالث فين، ده كان ممكن ياخد الدقيقة وكان الهدف ماجاش، والناس كلها بتقول كهربا أفضل لاعب، ليه يخرج».

وأضاف: «عنده مدافع اسمه الونش، وناقص دقيقة ونص، ليه مانزلش الونش بدل أوباما أو أي لاعب ونأمن الدفاع، أنا هطق ومتحمل لغاية يوم الأحد».

وخسر الزمالك بهدف نظيف في ذهاب نهائي الكأس الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي.