شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن عودة حسين السيد ظهير أيسر الفريق من الإعارة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو النادي الأهلى على عودة حسين السيد ظهير أيسر الفريق، بعد انتهاء فترة إعارته للاتفاق السعودى، بداية من فترة الانتقالات الصيفية القادمة ، وذلك لتدعيم الجبهة اليسري، خاصة بعد تألق اللاعب اللافت فى الدورى السعودى وإثبات جدارته بشكل كبير وأحقيته بارتداء القميص الأحمر.

ومن المقرر أن ينتظم حسين السيد فى تدريبات الأهلى خلال الفترة المقبلة بعد حصوله على فترة الراحة المتفق عليها، تمهيداً لحسم مصيره سواء بقيده فى الموسم الجديد أو السماح له بالرحيل مرة أخرى على سبيل الإعارة لأحد الأندية السعودية التي طلبت ضمه، وإن كان الاتجاه الأقرب هو استمرار اللاعب نظراً للحاجة لخدماته على المستوى الفني، وذلك على الرغم من تواجد 3 لاعبين فى مركزه وهم على معلول وأيمن أشرف ومحمود وحيد.

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ويرى مسئولو الأهلى أن التوظيف الأمثل لأيمن أشرف هو تواجده فى مركز قلب الدفاع، على أن يكون حسين السيد هو البديل الأنسب والجاهز للظهير التونسى المتألق على معلول ثم يأتى محمود وحيد بديلا ثانيا وربما يحظى مارسيلو بفرصة اللعب بشكل أساسى حال رحيل معلول للاحتراف الخارجى.

وتلقى مسئولو النادى الأهلى عرضًا شفهيًا من أحد الأندية السعودية لشراء حسين السيد، ،حيث استعلم النادي السعودى عن شروط الإدارة الحمراء للموافقة على التفريط فى اللاعب الملقب بمارسيلو، إلا أن الإدارة الحمراء قررت عدم البت فى الأمر إلا فى حالة عروض رسمية.