شكرا لقرائتكم المقاصة يطلب 50 مليون جنيه للاستغناء عن جون أنطوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو مصر المقاصة الحصول على 3 ملايين دولار أى ما يبلغ 50 مليون جنيه مصري للإستغناء عن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .
كان اللاعب قد عقد جلسة مع محمد عبد السلام منذ اكثر من شهرين اتفق فيها الطرفان على الموافقة على رحيل اللاعب بشرط تقديم عرض رسمى يليق بالنادى واللاعب .
أكد مصدر مقرب من إدارة المقاصة أن مجلس الإدارة لن يستغنى عن انطوى بأقل من 3 مليون دولار مثلما فعلوا مع البوركينى إيريك تراورى الذى انتقل لبيراميدز خلال الإنتقالات الشتوية الماضية .
ورغم تحفظ الكثير على المبلغ الذى يرغب إدارة النادى الفيومى فى الحصول عليه ، إلا أن الأخير يرى أن المبلغ مناسب جدا خاصة وأن الأهلى سيحصل على 400 ألف دولار من ناتج بيع اللاعب لأى نادى سواء محليا او خارجيا .
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