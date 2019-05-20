كتب عمرو جاب الله انتقد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، إدارة السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق لمواجهة الأبيض أمام نهضة بركان المغربى، التى أقيمت فى الساعات الأولى من اليوم الإثنين، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والتى انتهت بخسارة الفريق الأبيض بهدف نظيف. وقال مرتضى منصور فى تصريحات لقناة المحور:"كان لابد أن يدفع جروس بالونش مع نهاية اللقاء على حساب أوباما لتوفير مزيد من التأمين الدفاعي.. وزهقت وهطق وهأصبر حتى الأحد المقبل، وجروس كان عليه التدخل فلماذا دائما لا يحدث التغيير الثالث في أي مباراة وأيضا لماذا أخرج كهربا...

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: "أنا هطق من جروس.. لكن هستحمله ليوم الأحد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.