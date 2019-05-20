فوز نهضة بركان المغربي على الزمالك المصري بهدف قاتل

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فاز نهضة بركان المغربي على ضيفه الزمالك المصري، الأحد، على أرضية الملعب البلدي ببركان، بهدف نظيف، لحساب ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

"الخليج 365" من الرباط: تأخر هدف اللقاء إلى الوقت بدل الضائع، عن طريق المهاجم لابا كودجو، بعد هجوم خاطف، مستثمرًا تمريرة من حمدي العشير داخل مربع العمليات.

ودخل الفريق المغربي اللقاء بتشكيلة شهدت حضور قوته الهجومية الضاربة بقيادة لابا كودجو ومحمد فرحان وحمدي العشير، ووسط هجومه المتميز بقيادة أمين الكاس وبكر الهلالي وسمير ويدار، ودفاعه الصلب بقيادة الحارس عبد العالي المحمدي وعمر نمساوي وإيسوفو دايو وإسماعيل لمقدم وسهيل إيشو.

فيما دخل الزمالك اللقاء في حراسة المرمى بعمر صلاح، الذي أدى بشكل مميز، وفي خط الدفاع عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز؛ وفي خط الوسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما؛ وفي خط الهجوم عمر السعيد ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد سيد زيزو.

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كودجو سجل هدفًا قاتلًا لنهضة بركان

جاء اللقاء قويًا من الجانبين، وغاب التوفيق على الفريق المغربي في كثير من دقائق اللقاء، خصوصًا في الشوط الأول، حيث رد القائمان ثلاث كرات، كما نجح الحارس عمر صلاح في البصم على لقاء جيد، بتصديه لأكثر من محاولة سانحة للتسجيل.

وسنحت للفريق المصري أكثر من فرصة للتسجيل، خصوصًا عن طريق مهاجمة كهربا، الذي أضاع ببشاعة انفرادًا أمام الحارس المغربي المحمدي.

وتميز اللقاء الذي أداره باقتدار الحكم الزامبي جاني سيكازوي بحضور غفير للجمهور البركاني، كما شهد حضور أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجه الفريقان بعد أسبوع في إياب ينتظر أن يكون حاسمًا في تحديد الفائز بكأس المسابقة.