شكرا لقرائتكم خبر عن خلاف داخل الجبلاية بسبب الهبوط فى المظاليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الانقسام داخل مجلس ادارة اتحاد الكرة حول تعديل لائحة الهبوط في القسمين الثاني والثالث هذا الموسم ، لاسيما بعد البيان الرسمي الذي اصدره اتحاد الكرة مؤخرا والذي تضمن التأكيد علي تمسك اتحاد الكرة بالقواعد واللوائح التي بدأت عليها المسابقات.

وأخطر اتحاد الكرة الأندية خلال حفل جمعية اللاعبين المحترفين الذي أقيم مساء أمس الاول السبت بتشكيل لجنة ثلاثية تضم هاني ابو ريدة رئيسا وعضوية احمد مجاهد ومجدي عبد الغني عضوا المجلس لمناقشة تعديل لائحة الهبوط بعد طلب الاندية تقليص عدد الهابطين من 4 أندية إلى اثنين فقط، بينما اعتذر احمد شوبير نائب رئيس الجبلاية عن التواجد في اللجنة متمسكا باستمرار المسابقات بالشروط التي اقيمت عليها.