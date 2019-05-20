اخبار الرياضه

هشام التهامى يتوجه للصين لحضور إجتماعات الإتحاد الدولى للريشة الطائرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هشام التهامى يتوجه للصين لحضور إجتماعات الإتحاد الدولى للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، إلى الصين اليوم الأثنين، لحضور اجتماعات الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى والبحر المتوسط للعبة المقرر لها الفترة من 22 حتى 24 مايو الجارى.

ويعقد اجتماع اتحاد البحر الأبيض المتوسط يوم 22 من نفس الشهر الجارى، على أن يعقد اجتماع الاتحاد الأفريقى فى نفس اليوم.

بينما يقام اجتماع الاتحاد الدولى يوم 23 مايو الجارى ومنتدى الاتحاد الدولى واجتماع الاتحاد العربى يوم 24 من نفس الشهر.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هشام التهامى يتوجه للصين لحضور إجتماعات الإتحاد الدولى للريشة الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا