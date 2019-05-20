شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواجهات الرجال و السيدات ببطولة بريطانيا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الاثنين منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتي تقام في الفترة من 20 إلى 26 مايو الجاري، حيث تدخل البطولة ضمن أكبر 8 بطولات في لعبة الاسكواش.

وتشهد بطولة بريطانيا مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين حيث تصنف بطولة بريطانيا بفئة البطولات البلاتينية والتي تبلغ القيمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، ففى منافسات السيدات تشارك مصر بـ11 لاعبة في مقدمتهن رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى، نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، ونوران جوهر المصنفة السابعة.

بينما فى منافسات الرجال تشارك مصر بـ12 لاعباً أيضاً، وفى مقدمتهم على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً، محمد الشوربجى المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف التاسع، فيما انسحب طارق مؤمن المصنف الثالث بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها قبل البطولة.

وجاءت منافسات المرحلة الأولى للرجال كالتالي:

مصطفى عسل x القطري عبد الله التميمي

مازن هشام x الباكستاني طيب أسلم

فارس الدسوقي x الفرنسي ماثيو كاستاجنيت

كريم علي فتحي x الانجليزي كريس سيمباسون

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يوسف سليمان x الانجليزي باتريك روني

بينما منافسات السيدات

وجاءت منافسات المرحلة الأولى للسيدات كالتالي:

روان العربي x الانجليزية جيني دونكالف

يثرب عادل x الأمريكية هالي ميندز

زينة مكاوي x الأمريكية أوليفيا فيتشر

مريم متولي x الانجليزية جوليان كورتس

ميار هاني x الفرنسية كولين أومارد