شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يحدد50 مليون جنيه للإستغناء عن أنطوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط مسئولو مصر المقاصة الحصول على 3 ملايين دولار أى ما يقارب 50 مليون جنيه مصري للإستغناء عن الغانى جون أنطوى مهاجم الفريق لأى من الأندية الراغبة فى التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

كان اللاعب قد عقد جلسة مع محمد عبد السلام منذ اكثر من شهرين اتفق فيها الطرفان على الموافقة على رحيل اللاعب بشرط تقديم عرض رسمى يليق بالنادى واللاعب .

Advertisements

أكد مصدر مقرب من إدارة المقاصة أن مجلس الإدارة لن يستغنى عن انطوى بأقل من 3 مليون دولار مثلما فعلوا مع البوركينى إيريك تراورى الذى انتقل لبيراميدز خلال الإنتقالات الشتوية الماضية .

ورغم تحفظ الكثير على المبلغ الذى يرغب إدارة النادى الفيومى فى الحصول عليه ، إلا أن الأخير يرى أن المبلغ مناسب جدا خاصة وأن الأهلى سيحصل على 400 ألف دولار من ناتج بيع اللاعب لأى نادى سواء محليا او خارجيا .