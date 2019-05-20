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بعثة الزمالك تعود اليوم من المغرب بعد مواجهة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة الزمالك للقاهرة خلال الساعات المقبلة على متن طائرة خاصة بعدما خاض الفريق مواجهة نهضة بركان المغربى، على الملعب البلدى ببركان فى الساعات الأولى من صباح اليوم، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية والتى أنتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد .

وحرص مسئولو الزمالك على وصول اللاعبين مبكرًا اليوم للإفطار مع أسرهم وحتى يتثنى للفريق الحصول على راحة سلبية قبل الاستعداد مجددًا لخوض مباراة العودة التى ستقام يوم الأحد المقبل بين الفريقان على استاد برج العرب.

 

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