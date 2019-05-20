بيل يغادر "سانتياجو برنابيو" للمرة الأخيرة.. من دون وداع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

خرج النجم الويلزي جاريث بيل من أضيق أبواب ريال مدريد، بعدما غاب عن المواجهة الختامية للموسم ولم يقم بتوديع جماهير الفريق الملكي، في وقت بات رحيله عن الفريق شبه محسوم، بحسب "سكاي نيوز".

وواجه الريال، على ملعبه "سانتياجو برنابيو"، أمس الأحد، ريال بيتيس في الجولة 38 (الأخيرة) من الدوري الإسباني. وانتهت المباراة بخسارة فريق العاصمة الإسبانية بهدفين نظيفين.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن مدرب النادي الملكي، زين الدين زيدان، لم يمنح بيل فرصة توديع الجماهير، خلال المباراة الأخيرة للريال هذا الموسم، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 سنة "غادر دون وداع"، في إشارة إلى أنه سيرحل عن صفوف النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأوضح المصدر أن بيل شوهد وهو يغادر الملعب، أمس الأحد، دون أن يوجه أي تحية لأنصار الريال، حيث اكتفى بتوديع طاقم ريال بيتيس ثم خرج في تجاه مقصورة اللاعبين.

ومنذ الأشهر الماضية، كان زيدان يوجه رسائل غير مباشرة لبيل، يؤكد من خلالها عدم رغبته في استمرار المهاجم الويلزي مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وكشفت تقارير إنجليزية جديدة عن أن إدارة الريال بدأت تحركاتها الجدية "للتخلص" من النجم بيل، الذي كان الصفقة الأغلى في العالم عندما انتقل من توتنهام الإنجليزي إلى ريال مدريد في صيف 2013.