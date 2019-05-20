علي خلف الله يحرز ذهبية 50 متر حرة فى بطولة pro swim series للسباحة

نجح السباح الأوليمبي على خلف الله في إحراز الميدالية الذهبية في منافسات سباق ٥٠ متر حرة ببطولة "pro swim series" إحدى أقوى البطولات العالمية للسباحة والمقامة حاليًا ببطولة "pro swim series" إحدى أقوى البطولات العالمية للسباحة والمقامة حاليًاأمريكا. وحصل خلف الله على المركز الأول برقم رائع ٢٢:٠٥ ثانية ويتغلب على بطل أوليمبياد ريو الأمريكي ناثان ادريان ويتأهل لبطولة العالم ٢٠١٩.

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