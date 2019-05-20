جروس: سنقاتل لتحقيق لقب الكونفدرالية وقادرين على التعويض بالقاهرة

أكد السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ، بعد مباراة نهضة بركان المغربي ، في ذهاب الكونفدرالية الأفريقية ، بانه حزين للغاية ، بالهدف القاتل الذى اهتزت به شباك الفريق في الوقت القاتل من المباراة .
وأكد جروس ، سوف نقاتل خلال مباراة العودة بالقاهرة من أجل تحقيقالفوز ، وتعويض الخسارة ، خاصة وأن هدفنا كان تحقيق نتيجة ايجابية بالمغرب .
وأشار المدير الفني للزمالك ، دخلنا مباراة الذهاب ، لتحقيق نتيجة ايجابية ، لكن نجح الفريق المغربي ، في تسجيل هدف في اللحظات الاخيرة من الشوط الثاني .
وأضاف جروس ، سنحاول التعويض في
وكشف جروس ، بان لاعبي فريقه خلال المباراة حاولوا التسجيل ، لكن التوفيق لم يحالفهم في أكثر من فرصة محققه ، وفريق نهضة بركان منافس قوي ، ويضم مجموعه من اللاعبين المميزين .
ووعد المدير الفني ، الجماهير الزملكاوية ومجلس الادارة بالتعويض في مباراة الاياب بالقاهرة , وتحقيق نتيجة ايجابية تمنحنا لقب الكونفدرالية .
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