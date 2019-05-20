شاهد.. فرجاني ساسي يعلق على خسارة الزمالك أمام نهضة بركان

علق الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على نتيجة مباراة فريقه أمام نظيره نهضة بركان المغربي، والتي انتهت بخسارة الأبيض بهدف دون رد منذ قليل في المغرب.

وقال فرجاني ساسي في تغريدة عبر الصفحة الشخصية له على موقع التواصل "تويتر": "قدر الله وما شاء فعل وإن

شاء الله ماتش العودة مع دعم جمهور الزمالك العظيم نعود ونرفع الكأس وعندي ثقة في رجالة الزمالك".

وكان الزمالك قد خسر أمام نهضة بركان المغربي، بهدف قاتل، قبل نهاية المباراة مباشرة، في اللقاء الذي جمع بينهما صباح اليوم الاثنين، على

الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق التوجولي لابا كودجو زينفرد بصدراة هدافي البطولة حتى الآن.

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على أن يكون لقاء الإياب في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

يذكر أن فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك منذ فترة بسبب الإصابة، ولم يشارك في المباراة.