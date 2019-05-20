نهضة بركان يقتنص فوزًا قاتلا من الزمالك في ذهاب نهائي الكونفدرالية

حقق فريق نهضة بركان المغربي فوزًا صعبًا على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم الاثنين، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة عن طريق التوجولي لابا كودجو زينفرد بصدراة هدافي البطولة حتى الآن.

على أن يكون لقاء الإياب في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي، يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

دخل الزمالك تلك المباراة وسط أجاءً صعبة للغاية، ويعود السبب لغياب حارسي الفريق عن اللقاء كلًا من محمود عبدالرحيم جنش وعماد السيد، حيث تعرض جنش للطرد في مباراة إياب نصف نهائي البطولة أمام النجم الساحلي، بينما تعرض عماد السيد للإصابة خلال مباراة الداخلية في الدوري بالجولة الـ 32، ليصبح عمر صلاح وحيدًا في قائمة الزمالك لحماية عرين الأبيض.

الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على الملعب البلدي بالمغرب، ضمن منافسات ذهاب المباراة النهائية من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد بداية الشوط الأول سيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الأولى من جانب نهضة بركان أصحاب الأرض، باستثناء فرصة خطيرة للاعبي الزمالك كاد أن يقتنص هدف الافتتاح.

وفي الدقيقة 4 من زمن اللقاء كاد

يفتتح محمود علاء أول أهداف الزمالك من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء نهضة البركان، لكنه تسديدته مرت أعلى عارضة مرمى الفريق المغربي، بعدما أرسل عبد الله جمعة كرة عرضية.

وفي الدقيقة 8، كاد ينجح يوسوفو دايو مدافع نهضة البركان، في تسجيل أول أهداف فريقه من تسديدة قوية داخل منطقة جزاء الفريق الأبيض، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى عمر صلاح حارس الزمالك بسنتيمترات قليلة فقط.

فرصة أخرى لنهضة بركان جاءت في الدقيقة 16 بعد كرة عرضية حولها كودجو برأسه لترتطم في القائم الأيمن للزمالك، قبل أن ترتد إلى عويدار الذي سددها نحو المرمى لكن حارس الزمالك تصدى لها بنجاح.

وتألق عمر صلاح حارس الزمالك في التصدي لهجمة أخرى للبركان في الدقيقة 18 بعدما صوب كودجو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليبعدها حارس الزمالك بقبضة اليد ببراعة.

وحاول دايو الوصول إلى شباك الزمالك في الدقيقة 30 بعدما تلقى كرة عرضية ليحولها برأسه في الزاوية البعيدة، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر.

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وتسلم كهربا كرة على حدود منطقة جزاء نهضة بركان ليمهدها إلى عمر السعيد الذي قرر تصويبها أرضية، لتمر بجانب القائم

الأيسر للمرمى في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 42 أنقذ القائم الأيمن الزمالك من فرصة جديدة لبركان بعد كرة رأسية من عويدار لعبها كودجو بالقدم لترتطم به، قبل أن تعود إلى إسماعيل المقدم الذي صوبها أعلى العارضة تمامًا.

ويمر كهربا متوغلا في دفاع نهضة بركان ويمررها عرضية لكنها تمر أمام أوباما تضيع معها فرصة جديدة للزمالك.

وتمر اللحظات الأخيرة بدون جديد ويحتسب الحكم الزامبي دقيقة وقت بدل ضائع لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بسيطرة من جانب لاعبي نهضة بركان، وحصل عمر السعيد على بطاقة صفراء في الدقيقة 51، ليغيب مهاجم الزمالك عن المباراة المقبلة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، بعد أن قرر الحكم إشهار البطاقة له بسبب إدعاء الإصابة.

وفي الدقيقة 57 كاد الزمالك أن يسجيل هدفًا رائعًا بعدما تجاوز النقاز دفاع البركان، ليحول كرة عرضية قابلها كهربا بمقصية لكن الحارس المغربي أبعدها إلى ركنية بصعوبة.

وفي الدقيقة 60 حصل الدولي التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على بطاقة صفراء ليغيب هو الأخر عن لقاء الإياب، بسبب تراكم البطاقات.

وأهدر محمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 68، فرصة هدف محقق لفريق الزمالك، بعد أن انفرد كهربا بحارس مرمى نهضة بركان الذي نجح في إبعاد كرة لاعب الزمالك عن مرماه وتحويلها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 71، كاد حكم المباراة أن يحتسب ركلة جزاء لنهضة بركان بعدما تفادى طارق حامد في إبعاد كرة عن مرماه بالصدر، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد أثبتت عدم وجود خطأ ضد الزمالك.

هدف قاتل

وفي الدقيق الأخيرة من اللقاء ومن خطأ دفاعي قاتل للاعبي الزمالك نجح لابا كودجو في اقتناص هدفًا غاليًا لأصحاب الأرض في شباك الزمالك.