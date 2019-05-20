اونلاين | رابط YaLLaKoRa مشاهدة مباراة الاهلي وباختاكور بث مباشر كورة لايف مباراة الاهلي FiLGoaL يلا شوت الاهلي Ahly El Leila

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يحل فريق نادي باختاكور الأوزبكي اليوم الاثنين ضيفاً ثقيلاً على الاهلي السعودي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

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وكان الفريقان قد تواجها في الجولة الثانية على ملعب باختاكور المركزي وخسر الاهلي المباراة بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب مارات بيكمايف.

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ويتنافس الفريقان على حسم تذكرة العبور الثانية حيث يحتل باختاكور المركز الثاني برصيد ثمانية نقاط ويكيفه التعادل لمرافقة السد المتأهل كمتصدر للمجموعة.

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فيما يتوجب على الاهلي تحقيق النقاط الثلاثة والفوز بالمباراة من أجل حسم تأهله للدور ثمن النهائي خاصةً أنه يحتل المركز الثالث برصيد ستة نقاط.

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ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وستكون المباراة مذاعة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها الثنائي حفيظ دراجي وخالد الحدي.