اونلاين | مشاهدة مباراة الاهلي وباختاكور بث مباشر اليوم 20-5-2019 (الجولة الحاسمة) دوري الابطال منقولة على قناة beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الاهلي وباختاكور بث مباشر اليوم 20-5-2019 (الجولة الحاسمة) دوري الابطال منقولة على قناة beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق نادي باختاكور الأوزبكي اليوم الاثنين ضيفاً ثقيلاً على الاهلي السعودي في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية " لحساب مباريات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة لدوري أبطال آسيا.

وكان الفريقان قد تواجها في الجولة الثانية على ملعب باختاكور المركزي وخسر الاهلي المباراة بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب مارات بيكمايف.

ويتنافس الفريقان على حسم تذكرة العبور الثانية حيث يحتل باختاكور المركز الثاني برصيد ثمانية نقاط ويكيفه التعادل لمرافقة السد المتأهل كمتصدر للمجموعة.

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فيما يتوجب على الاهلي تحقيق النقاط الثلاثة والفوز بالمباراة من أجل حسم تأهله للدور ثمن النهائي خاصةً أنه يحتل المركز الثالث برصيد ستة نقاط.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

وستكون المباراة مذاعة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويعلق عليها الثنائي حفيظ دراجي وخالد الحدي.