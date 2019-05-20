اونلاين | رابط Hilal يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط Hilal يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر yAlLA ShoOT NoW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط Hilal يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

تختتم اليوم الاثنين مباريات دور المجموعات لبطولة دروي أبطال آسيا لكرة القدم حيث يرحل فريق نادي الهلال السعودي إلى ملعب إستاد عبد الله بن خليفة لمواجهة فريق نادي الدحيل القطري ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثالثة.

رابط Hilal يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

وكان الفريقان قد تواجها في الجولة الثانية وتمكن فريق نادي الهلال من تحقيق فوز غالي إستقر عند ثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب إستاد جامعة الملك سعود.

رابط Hilal يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

Advertisements

ويعول الهلال على البطولة الآسيوية من أجل إنقاذ الموسم بعد خروجه خالي الوفاض بخسارة لقب الدوري لصالح الغريم نادي النصر وكأس خادم الحرمين الشريفين من الدور نصف النهائي وبطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

رابط Hilal يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

في المقابل يدخل فريق نادي الدحيل المباراة منتشياً بالفوز بلقب كأس قطر على حساب نادي السد ما يجعل الرغبة موجودة عند اللاعبين من أجل تحقيق الفوز وإنهاء المجموعة بثلاثة نقاط.

رابط Hilal يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الهلال والدحيل بث مباشر yAlLA ShoOT NoW

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءاً وتنقل عبر قناتي بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة الكأس إتش دي 6 ويعلق عليها علي محمد علي وخليل البلوشي.