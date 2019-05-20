رياضة | كتيبة نجوم.. قائمة أبرز اللاعبين المغادرين لأنديتهم في نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كتيبة نجوم.. قائمة أبرز اللاعبين المغادرين لأنديتهم في نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار على منافسات ومجريات الدوريات في مختلف بلدان العالم في الموسم الرياضي 2018/2019 والذي تشهد نهايته رحيل العديد من اللاعبين البارزين عن أنديتهم وبعضهم قضى مسيرة وفترة رائعة استمرت لسنوات بقميص نادٍ ما.

وستشهد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة صراع كبير من الأندية الأوروبية على خطف بعض النجوم ولعل الصفقة التي ستحدث ضجة كبيرة هي انتقال إدين هازارد إلى ريال مدريد وهي صفقة تأمل جماهير المدريديستا في إتمامها سريعاً.

وتتنافس الأندية الأوروبية على ضم ماتياس دي ليخت جوهرة خط دفاع نادي أياكس أمستردام حيثُ يصارع على ضمه كلاً من؛ يوفنتوس وباريس سان جيرمان وبرشلونة.

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز اللاعبين المغادرين لأنديتهم في نهاية هذا الموسم الرياضي:

1- فينتسنت كومباني: سيغادر مانشستر سيتي وينتقل إلى أندرلخت البلجيكي.

2- إدين هازارد: سيغادر تشيلسي ويقترب من ريال مدريد.

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3- دانييلي دي روسي: سيغادر روما ولم يعلن عن وجهته المقبلة.

4- أنطوان جريزمان: سيغادر أتلتيكو مدريد ولم يعلن عن وجهته المقبلة.

5- أندير هيريرا: سيغادر مانشستر يونايتد ولم يعلن عن وجهته المقبلة.

6- فرانك ريبيري: سيغادر بايرن ميونيخ ولم يعلن عن وجهته المقبلة.

7- آريين روبن: سيغادر بايرن ميونيخ ولم يعلن عن وجهته المقبلة.

8- جاري كاهيل: سيغادر تشيلسي ولم يعلن عن وجهته المقبلة.

9- أنتونيو فالنسيا: سيغادر مانشستر يونايتد ولم يعلن عن وجهته المقبلة.

10- دييجو جودين: سيغادر أتلتيكو مدريد وأعلن انتقاله إلى إنتر ميلان.

11- داني ويلبيك: سيغادر آرسنال ولم يعلن عن وجهته المقبلة.

12- آرون رامسي: سيغادر آرسنال وأعلن انتقاله إلى يوفنتوس.